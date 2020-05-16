İSTANBUL 'YAKINIMIN EVİNDE KALDIM' DEDİ AMA CEZADAN KURTULAMADI

KORONAVİRÜS ile mücadele programı kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan bir berber, 'Yakınımın evinde kaldım" dedi.

16.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:56
KORONAVİRÜS ile mücadele programı kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan bir berber, 'Yakınımın evinde kaldım" dedi. Berbere 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.
Reşitpaşa Caddesi'ndeki denetleme noktasında durdurulan ön camında kurşun deliği olduğu görülen bir otomobil durduruldu. Sürücü Sinan Barut, ehliyet ve kimliğini ibraz ederken, aracın kiralık olduğunu, ön camındaki kurşun izine benzer delik ile ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Barut, sokağa çıkma izni bulunmadığını, verilecek cezayı ödeyeceğini belirtirken, 'Çok çalıştık. Eve gitmeye üşendim. Gece bir yakınımın evinde kaldım. Şimdi eve giderken yakalandım" dedi. Sinan Barut'a Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası makbuzu kesildi. İSTANBUL ’YAKINIMIN EVİNDE KALDIM’ DEDİ AMA CEZADAN KURTULAMADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Reşitpaşa, Güncel, Haber

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