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İstanbul yaklaşan 'büyük deprem'e hazır mı?

Son bir haftadır farklı şiddetlerde sarsılan İstanbul’da Perşembe günü Silivri merkez üssü olarak yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem, yakın dönemde kaydedilen en sarsıcı sallantı olarak endişe yarattı.

11.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:07İstanbul yaklaşan 'büyük deprem'e hazır mı?
'da meydana gelen depremler kent sakinleri için endişe yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar İstanbul için yıkımın eşik değerinin 6.4 olduğunu belirtiyor. Beklenen "Büyük depremine" kadar olan sarsıntılar, "uyarıcı deprem" olarak kabul ediliyor. Peki İstanbul, yeni olası yeni depremlere ne kadar hazır?

Afet Toplanma Alanları'nın durumu ne?

Bir deprem bölgesi olan ve her ay yaklaşık iki bin depremin yaşandığı belirtilen Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından en çok konuşulan sorunlardan biri de Afet Toplanma Alanları'nın durumu. Can havliyle kaçan insanların binaların altına sığınması ise daha büyük bir güvenlik riski doğurabiliyor.
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İstanbul, Marmara, Deprem, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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