İstanbul- Yaralı Can Derdinde, Sürücüler Tutanak

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:08



12 Kasım 2018 Pazartesi 10:08

Haber İstanbul DHABakırköy'de meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Hasta nakil ambulansının da karıştığı kazada sağlık görevlileri bir yandan yaralıya müdahale ederken diğer yandan da sürücülerin tutanak tutma ısrarıyla uğraştı.Kaza önceki gün D-100 Karayolu Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. Topkapı istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü iddiaya göre aniden fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü duramayarak araca çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yoldan geçmekte olan hasta nakil ambulansının sürücüsü yaralıyı görünce müdahale etmek için durdu. Arkadan gelen araç da ambulansa çarptı. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü sedye ile ambulansa konuldu. Sağlık görevlilerinin müdahalesi devam ederken sürücüleri tutanak telaşı sardı. Aracı kullanan sağlık görevlisi yaralıya müdahale ederken bile sürücülerin kaza sorularına maruz kaldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.