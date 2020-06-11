İSTANBUL-Yaralı kargaya belediye sahip çıktı, sokak hayvanları ambulansı ile tedaviye götürüldü

Yaralı kargaya belediye sahip çıktı, sokak hayvanları ambulansı ile tedaviye götürüldü- BEŞİKTAŞ ABBASAĞA'DA ESNAFLARIN BULDUĞU YARALI KARGA, SOKAK HAYVANLARI AMBULANSI 'MOBİVET' ARACILIĞIYLA ALINARAK BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TEDAVİ ALTINA ALINDI.

11.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:02
Yaralı kargaya belediye sahip çıktı, sokak hayvanları ambulansı ile tedaviye götürüldü
- BEŞİKTAŞ ABBASAĞA'DA ESNAFLARIN BULDUĞU YARALI KARGA, SOKAK HAYVANLARI AMBULANSI 'MOBİVET' ARACILIĞIYLA ALINARAK BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TEDAVİ ALTINA ALINDI. Yaralı karganın, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşamına kavuşması sağlanacak.
Beşiktaş Abbasağa'da esnaflar sabah iş yerlerini açarken yaralı bir kargayla karşılaştılar. Uçamayan karganın kediler tarafından takip edilmesinden tedirginlik duyan esnaf, hemen Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü aradı. Çok hızlı bir şekilde olay yerine gelen sokak hayvanları ambulansı 'Mobivet?, kargayı alıp tedavi merkezine götürdü. Abbasağalıların, yaralı kargaya hemen müdahale ettiği için teşekkür ettikleri Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaralı karganın gerekli müdahalelerinin yapıldığını, bundan sonraki süreçte de gerekli bakım ve tedavilerine rehabilitasyon merkezlerince devam edileceğini daha sonra da ilgili mercilere teslim edilip doğal yaşamına kavuşturulacağı bildirildi.
Olayla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'Beşiktaşımızı sokaktaki dostlarımızla da paylaşıyoruz. Dün MOBİVET ekibimizin Abbasağalı esnafımızdan alıp ilgilendiği küçük dostumuzun tedavisi deneyimli veterinerlerimizin gözetiminde sürüyor. Gökyüzüne döndüğünde bizim de yüreğimize su serpecek.' İfadelerini kullandı.
İSTANBUL-Yaralı kargaya belediye sahip çıktı, sokak hayvanları ambulansı ile tedaviye götürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel, Haber

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