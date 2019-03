İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan'da 10 Bin Koşucuyla Start Alacak

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan Pazar günü koşulacak. Dünyanın en iyi 10 maratonundan biri olan ve bu yıl 14'üncü kez start alacak yarı maraton yaklaşık 100 ülkeden 10 bin çipli koşucuyu bir araya getirecek.14. İstanbul Yarı Maratonu Vodafone'un isim sponsorluğunda "Gel Beraber Koşalım" sloganı ile düzenlenecek. Etkinliğin basın toplantısı Sepetçiler Kasrı'nda İBB Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un katılımıyla gerçekleşti.Gümüşdağ: "Herkesi yarı maratona bekliyoruz"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, tüm İstanbulluları davet ederek, "İlkbahardan yaza girerken böyle güzel bir mevsimde, güzel bir havada herkesi yarı maratona bekliyoruz. Her sene daha fazla sporcu, daha fazla katılımcı görmek istiyoruz" dedi.Maratonların şehrin tanıtımı açısından çok önemli rol oynadığının altını çizen Gümüşdağ, "Şehir maratonları, tüm dünyada gelişmiş ülkelerde şehrin vizyonu ve dünyaya tanıtımı anlamında elçilik görevi üstlenen ve spor, sağlık ve turizm kültürüne katkıda bulunan önemli bir araç. Bizim organizasyonlarımız da aynı misyona hizmet ediyor. Maraton bu sene 'Gel Beraber Koşalım' söylemiyle tüm İstanbulluları harekete, spora, sağlığa davet ediyor. Yarı Maraton birkaç yıldır 'Sağlık İçin Koş' temasını destekleyerek devam ediyor" diye konuştu.Aksu: "Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nu daha yukarılara taşıyacağız"Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasında yer alan İstanbul Yarı Maratonu'na katılımın her geçen yıl arttığını kaydederek, "Maraton 40'a yakın kuruluşla yaklaşık 3 bin personel ve 500 gönüllüyle birlikte aylar süren çalışmaların sonunda gerçekleştirilen bir organizasyon. İstanbul'un marka bir organizasyonu. İnşallah önümüzdeki senelerde bunu daha yukarılara taşıyacağız. Bu sene 100'e yakın ülkeden 10 bin sporcuyla parkura çıkıyor olacağız. Son 10 günlük kayıt süremiz devam ediyor. Beşiktaş Meydanı ve Bağdat Caddesi'ndeki stantlarımızın yanı sıra web sitemiz üzerinden de vatandaşlarımız kayıtlarını gerçekleştirebilir" dedi.Aksu, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun "Sıfır Atık" projesini de desteklediğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanlığımızın ve Sayın Hanımefendi'nin öncülüğünü yaptığı 'Sıfır Atık' projesini biz bütün maratonlarımızda uygulamaya gayret ediyoruz. Özellikle maratonda geri dönüşümü kolay ürünleri kullanmaya özen gösteriyoruz. Su kapaklarını veya şişeleri kesinlikle atmıyoruz. Bu hassas olduğumuz konulardan biri. Maraton sadece koşu değil aslında bir kültür. Maraton ile birlikte toplumumuzu bir noktaya taşımak istiyoruz."Çintimar: "Yarı Maraton olimpiyat kotasına puan verecek"Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise olimpiyat kotasına puan veren organizasyonlardan biri olduğunu hatırlatarak, "İstanbul Yarı Maratonu, İstanbul Maratonu ile birlikte yeni açıklanan olimpiyat kotalarındaki yeni sisteme göre dünyada olimpiyat kotasına en yüksek puanı veren yarışlardan birisi konumuna geldi. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, ülkemizin güçlü bir şekilde ilerleyen spor markalarından biri. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Atletizm adına çok önemli bir kazanım" şeklinde konuştu.Aksoy: "Şehir maratonları kentlerin tanıtımına katkı sağlıyor"Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise, "Şehir maratonları sadece bir spor aktivitesi değil aynı zamanda kentlerin tanıtımına, global marka olmasına ve kültürel değere çok önemli katkı sağlıyor. Aynı zamanda şehirlerin bilinirliğini de dünya çapında artırıyor. Biz de Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ile birlikte İstanbul'un global bir marka olmasına katkıda bulunuyor olmaktan mutluyuz" dedi.İlk Kez Uygulanacak Pace Kapıları Koşuculara Tempo SağlayacakMaratonda bu yıl ilk kez uygulanacak Pace Kapıları sistemi koşucuların tempo tutmada destekçisi olacak. Sisteme göre her koşucu kayıt esnasında kişisel tahmini yarış bitirme süresini sistem üzerinden seçebilecek. Seçmiş oldukları süre doğrultusunda kendilerine harf kodlu bir göğüs numarası atanacak. Sporcular yarış günü seçmiş oldukları bu zamanlamaya ait harf kodlu kapılardan start alacaklar. Böylelikle koşucular yarış tempolarına göre hiyerarşik olarak sıralanıp, kendi tempolarını koruyarak yarışı tamamlamış olacaklar.Parkur rekortmenleri geri dönüyorİstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlar kategorisinde 2017 yılında 1: 06: 19'luk derecesi ile parkur rekorunu kıran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich ve erkekler kategorisinde 2018 yılında parkur rekorunu kırarak, 59: 50'lik derecesi ile Türkiye'yi bir saatin altında yarı maraton koşulan 17 ülkeden biri yapan Etiyopyalı atlet Amedework Walelegn yeni rekorlar için geri dönüyor.24 yaşındaki atlet Chepngetich sadece yarı maratonda değil, aynı zamanda Kasım ayında koşulan Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda elde ettiği derece ile de Türkiye topraklarının en hızlı kadın atleti unvanını elinde bulunduruyor. Maratonda 42 kilometreyi 2: 18: 35 ile tamamlayan Chepngetich, elde ettiği derece ile tüm zamanların en iyi yedinci kadın maratoncusu olmuştu. Chepngetich, İstanbul'da gösterdiği performansın ardından Ocak ayında Dubai Maratonu'nda yeni bir rekor ile dünyada tüm zamanların en hızlı üçüncü kadın maratoncusu oldu.Geçtiğimiz yıl Yarı Maraton'da erkekler parkur rekoru kıran Etiyopyalı atlet Amedework Walelegn ise Ekim ayında katıldığı Yeni Delhi Yarı Maraton'unda kişisel derecesini geliştirerek 59: 22 ile 21 kilometrelik parkuru tamamlamıştı. 20 yaşındaki genç atletin bu yılda Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda yeni bir parkur rekoruna imza atması bekleniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Açıklamalar-Detaylar - Demirkırdı