İSTANBUL-YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE KADIKÖY'DE SAKİNLİK
Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşlar büyük oranda yasağa uydu, Kadıköy Meydanı ve sokakları boş kaldı.
02.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:25
İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta üç gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Kadıköy en sakin günlerini yaşıyor. Yasağın ikinci gününde vatandaşların yasağa uymasıyla Kadıköy Meydanı, sahil şeridi, sokakları ve otobüs durakları sessizliğe büründü. Ayrıca polis ekiplerinin dışarıya çıkan vatandaşlardan kurum ve kimlik kartı sormak için uygulama noktaları oluşturduğu görüldü.
Kaynak: DHA
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