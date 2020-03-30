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İSTANBUL Yasak dinlemeyen minibüs şoförlerine para cezası

Yasak dinlemeyen minibüs şoförlerine para cezasıBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL(DHA)- Bahçelievler'de Zabıta Ekipleri ve İlçe Trafik Polisleri sabah erken saatlerde otobüs ve minibüsleri denetledi.

30.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:17
Yasak dinlemeyen minibüs şoförlerine para cezası
Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL(DHA)- Bahçelievler 'de Zabıta Ekipleri ve İlçe Trafik Polisleri sabah erken saatlerde otobüs ve minibüsleri denetledi. Kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alma hakkı bulunan minibüslerde ayakta yolcu görüldü. Fazla yolcu taşıyan sürücülere Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığının yeni tip Koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre kapasitelerinin yarısına kadar yolcu taşımaya başlayan minibüs ve otobüsler, İstanbul Bahçelievler'de polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Genelge kapsamında Bahçelievler'de çalışan otobüs ve minibüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu kabul etmeye başladı. Genelgeyle Bahçelievler Zabıta Ekipleri ve İlçe Trafik Polisleri ekiplerince minibüs ve otobüsler denetlendi. Kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alma hakkı bulunan minibüslerde ekipler ayakta yolcu tespit etti. 16 kişilik minibüste yeni uygulamaya göre 8 yolcu olması gerekirken, ayakta 12 yolcu daha olduğu görüldü. Minibüs şoförüne Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesine göre 392 TL idari para cezası uygulandı. Fazla yolcular araçtan indirildi. Kurala uygun giden otobüs ve minibüslerde ise yolcuların diğer yolcularla aralarında bir koltuk mesafe bıraktığı görüldü.
İSTANBUL Yasak dinlemeyen minibüs şoförlerine para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler, İstanbul, Zabıta, Güncel

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İSTANBUL Yasak dinlemeyen minibüs şoförlerine para cezası
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