İSTANBUL-YASAK ÖNCESİ ZEYTİNBURNU'NDAKİ PAZARDA YOĞUNLUK

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında bu gece başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

15.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:18
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında bu gece başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarlarında yoğunluk yaşandı. Zeytinburnu'nda kurulan pazarda yoğunluk nedeniyle zabıta alışverişe gelenleri sırayla alana aldı. Pazar alanına girişte metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu
Salgına yönelik tedbirler kapsamında 4 gün gerçekleştirilecek sokağa çıkma yasağı bu gece saat 00.00 itibariyle başlayacak. Yasak öncesi vatandaşlar semt pazarlarına akın etti. Zeytinburnu'nda kurulan semt pazarında yoğunluk olunca zabıta ekipleri vatandaşları sırayla içeri almak zorunda kaldı. Pazar alanına girişte metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Alışveriş yapan bazı vatandaşların tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Zabıta ekipleri pazara gelen vatandaşlara maske dağıttı. İSTANBUL-YASAK ÖNCESİ ZEYTİNBURNU’NDAKİ PAZARDA YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytinburnu, Zabıta, Güncel, Haber

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