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İSTANBUL- YAŞAR BÜYÜKANIT YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinden yatan hasta katına alındığı bildirildi.

30.07.2019 12:37
İSTANBUL- YAŞAR BÜYÜKANIT YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yoğun bakım servisinden yatan hasta katına alındığı bildirildi.
Rahatsızlanarak 27 Temmuz 2019, Cumartesi gecesi Acıbadem Maslak Hastanesi'ne getirilen eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında Başhekim Dr. Cengiz Bavbek şu açıklamayı yaptı 'Genel durum bozukluğu ve yüksek ateş nedeniyle 27 Temmuz 2019, Cumartesi günü hastanemizin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine başlanan hastamız Yaşar Büyükanıt, yatan hasta katına alınmıştır. Planlanan tedavisi yatan hasta katında sürdürülmektedir.

Yaşar Büyükanıt, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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