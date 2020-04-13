Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul yeni haftaya sakin başladı (3)

İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla haftaya sakin başladı.

13.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:31
İstanbul , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla haftaya sakin başladı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların tedbirlere uyması yönünde yapılan çağrılar doğrultusunda haftanın ilk gününde park ve sahiller başta olmak üzere vatandaşların gezmeyi tercih ettiği mekanlar sessiz kaldı.
Tarihi Yarımada, Beşiktaş ve Taksim 'de vatandaşların genel olarak çağrıya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan Yarımadadaki tarihi ve turistik mekanlarda, uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanmaya devam ediyor.
Eminönü Meydanı ve sahili, Sarayburnu sahili, Topkapı Sarayı girişi önü, Kapalıçarşı çevresi, Saraçhane Parkının sakin olduğu görülürken, Yeni Cami civarı, Ayasofya önü, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Meydanı, Taksim, İstiklal Caddesi de sakin günler yaşıyor.
Üsküdar sahili de sakin bir görüntü sunarken, şerit üzerinde polis ve zabıta ekipleri her ihtimale karşı devriye attı. Burada bazı vatandaşlar sokak hayvanlarını besledi.
Kadıköy'de ise Boğa Meydanı ile rıhtım sakinliğini korurken, Bağdat Caddesi üzerinde bazı marketlerin önünde vatandaş ve araç yoğunluğu gözlendi. İstanbul yeni haftaya sakin başladı (3)

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Taksim, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Haberler ›› Güncel ››İstanbul yeni haftaya sakin başladı (3) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:07: ABD'nin güneyini hortum vurdu: En az 7 ölü - Haber 15:06: Gaziantepliler yasak bitince çarşıya akın etti - Haber 15:05: Çanakkale şehitlerine denizden selam - Haber 15:05: Turizmin gözde merkezi Kaş'tan sevindiren haber - Haber 15:04: Koronavirüs korkusu canından etti - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 14:21: Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi - Magazin 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler