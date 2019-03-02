İstanbul Yeni Nesil 100 Yaşın Üstünü Görebilecek Mi

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Yeni nesil 100 yaşın üstünü görebilecek mi?İSTANBUL, (DHA)- Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek, teknoloji, çevre ve sağlık alanındaki gelişmelerin büyük bir hızla ilerlediğine dikkat çekerek, "2007'de doğan bir çocuk ortalama olarak bakıldığında 107-108 yaşlarını görecek gibi gözüküyor. Bu da yeni doğanların da 2100'lerin sonrasını göreceğine işaret edebilir" dedi.Fütüristler Derneği'nin 2013'ten beri gerçekleştirdiği 'Gelecek Günü 2019' etkinliği bu yıl 1 Mart Gelecek Günü'nde Trump AVM'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde yapılan etkinlikte teknolojik, sosyolojik, politik, bilimsel ve sanatsal açılardan 2040 yılındaki geleceğimizin nasıl şekilleneceği ve bu yolculukta insanların olumlu bir geleceğe ulaşmasının nasıl mümkün kılınacağı uzman konuşmacılarla tartışıldı."2040'LARDA 2-3 SAAT ÇALIŞILACAK"Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek, mutlu geleceğe yatırım yapabilmenin ve bunu ölçmenin zor olduğuna vurgu yaparak, "2040'larda yalnızca 2-3 saat çalışma saatinden bahsediliyor ve bunun gerisinin nasıl dolduracağımızı konuşmak gerekiyor. Kalan kısmı doldurmak için sürekli kendini geliştirmek gerekiyor. Bugün oldukça geride kalan eğitim endüstrisinin kendini değiştirmesi ve sürekli eğitim, bilgi, bilinç yükleme üzerine modern değişimler yapması gerekiyor. O zaman beyninizi dış dünyadan gelen uyarılarla daha rahat doldurabilirsiniz. Lezzet, dinleme, dokunuş, görmek gibi bir çok alanda 5 duyunuzu besleyebilirsiniz" diye konuştu.Yüksek, teknolojinin insanlık yararına nasıl çalışacağını tanımlamak istediklerini söyledi."BÜYÜK DEĞİŞİMLER İÇİNDEYİZ"Dünyanın büyük değişimler içinde olduğunu ve artık dünyada kalma süresinin uzadığını ifade eden Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek, "Çocuk ölümleri, doğum sırasındaki anne ölümlerinin ortadan kalkmasıyla hızlandı. Bu hızlanma üstsel biçimde insanlığı uzun yaşam risklerine doğru götürüyor. 2007'de doğan bir çocuk ortalama olarak bakıldığında 107-108 yaşlarını görecek gibi gözüküyor. Bu da yeni doğanların, 2007'de doğanların 2100'lerin sonrasını görecekmiş gibi görünüyor. Fakat biz, yaşamı biraz daha ortaya çektiğimiz için içinde bulunduğumuz oyun planı içinde 2040'larda nasıl mutlu olacağımızın tanımını yapmaya çalışıyoruz" dedi.Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ise 2007 yılında doğmuş birinin 103 yaş üzerini görme olasılığının yüzde 50'den fazla olduğunu belirterek 'Her yerde ömür giderek uzuyor. Bu da dolayısıyla toplumun yapısını değiştiriyor. Yani başka bir toplumla karşı karşıyayız' dedi."TEKNOLOJİK KIRILMALAR İNSANİ GELİŞME İÇİN BÜYÜK TEHLİKELER GETİRİYOR"İklim değişikliği ve nükleer silahlanma gibi küresel tehditlerin yanısıra, teknolojik kırılmaların insani gelişme için büyük tehlikeleri beraberinde getirdiğini söyleyen İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) Başkanı Vural Çakır, yaptığı konuşmada 'İnsani Gelişmenin Geleceği Var Mı?' konu başlığına dikkat çekti.Çakır,"Önümüzdeki dönemde dünyanın birkaç önemli tehlikeyle karşı karşıya kaldığından herkes haberdar? diyen İNGEV Başkanı Vural Çakır, 'Bunlardan biri, iklim değişikliği ve küresel ısınma. 2040 ve 2050'li yıllarda 150 milyon insanın zorunlu olarak yer değiştireceği söyleniyor. İkinci büyük tehdit tabii ki nükleer silahlanma' Nükleer silahlanma devam diyor. Nükleer silahlanma demek 2040 yılına doğru giderken zaten dünyanın ortadan kalkması demek. Net olan nokta var ki o da dünya nükleer silah tehdidi altında. Bu ikisi de ulus ötesi sorunlar ve bunları çözebilecek herhangi bir üst örgüt de yok? dedi."ULAŞIM SİSTEMİ TAMAMEN DÖNÜŞÜYOR OLACAK"Gelecek Günü etkinliğindeki konuşmacılar arasında yer alan Gelecek Şimdi Kurucusu Ozan Onat ise 'Hayvan hücresinden üretilen et, balık olmayan balık, inekten alınmamış süt, tavuktan alınmamış yumurta yiyeceğiz. 2040'ta ulaşım sistemi tamamen dönüşüyor olacak. Elon Musk'ın Hyperloop adlı tren teknolojisi sayesinde artık ses hızına çok yakın bir hız ile karadan seyahat edebilme şansımız olacak' şeklinde konuştu.(Tür: İstanbul)