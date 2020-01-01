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İstanbul yeni yılın ilk gününe sakin uyandı

İstanbul'da 2020 yılının ilk sabahında yollar boş kaldı.

01.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:46
'da 2020 yılının ilk sabahında yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 9'a kadar düştü.
Yılın ilk sabahında İstanbul'da yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluğu verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk yüzde 9'a kadar düştü. Mesai günlerinde sabah saat 10.00 sıralarında trafiğin en yoğun olduğu Haliç Köprüsü'nde ve E-5'te yolların açık olduğu gözlendi.
Öte yandan 2020 yılının ilk sabahında metrobüs ve otobüs duraklarının da boş olduğu görüldü.
(Selim Bayraktar - Armağan Yılmaz - İrem Demir - Alper Suat Tutaşı/İHA)
İstanbul yeni yılın ilk gününe sakin uyandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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