İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 10'uncu Yılını Kutladı

– İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, kuruluşunun 10'uncı yılını üniversitenin konferans salonunda düzenlenen bir törenle kutladı. İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin kuruluşunun 10'uncı yılını dolayısıyla üniversitenin konferans salonunda düzenlenen törene Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Başkanvekili Alev Ofluoğlu, Mütevelli Heyeti Üyeleri, Rektör
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Yeni Yüzyılız ve hiç eskimeyeceğiz" dedi.
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, 10 yılın üniversite olmak, üniversite iddiasını taşımak ve büyük hedeflere ulaşmak açısından uzun değil ama önemli bir zaman dilimi olduğunu hatırlattı.
"KAPSAMLI VE DİSİPLİNLERARASI BİR ÜNİVERSİTEYİZ"
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Yeni Yüzyılız ve hiç eskimeyecek bir sıfatlandırmayla her yüz yıl bizim için yeni olacak. Üniversiteyi başlattığınız andan itibaren asırlık bir çınarı aslında seyahate çıkarmış oluyorsunuz. İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi oldukça kapsamlı kurulan kurucu vakfın ve Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu'nun titizliği ve çalışkanlığıyla kimliklenmiş ve 10 fakülte 2 yüksekokul 3 endüstri ile oldukça kapsamlı disiplinler arası bir vakıf üniversitesi niteliğinde" ifadelerini kullandı.
Vakıf kültürünün medeniyetimizin kültürü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu şöyle devam etti: "Dolayısıyla bununla özdeşleşen, bursluluk oranını geniş tutan başarıyı ödüllendiren ve ürettikleriyle kimliklenen, başarılarıyla anılan bir üniversite yolculuğu devam ediyor. Bu bir bayrak yarışı, bugün buradayız yarın başka genç arkadaşlarımız devralacak ve bu bayrak her zaman Türkiye
'yi, bu birikimi dünya insanlık alemine sorunları çözebilen bir üniversite anlayışıyla yoluna devam edecek."
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İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA