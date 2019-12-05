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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde "Engelli Hakları" Paneli

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde 10. Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından "Engelli Hakları" paneli düzenlendi.

05.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:23İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde 10. Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında Üniversitenin Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı tarafından "Engelli Hakları" paneli düzenlendi. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen ve moderatörlüğünü Barikat Sanat Atölyesi Derneği Başkanı Hüseyin Nacar'ın yaptığı panele, Belediye Başkanı Turan Hançerli ve görme engelli milli futbolcu Ali Çavdar konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, engellilerle empati yapmanın önemini vurgulayarak, "Engelsiz yaşamı hep birlikte kurgulayacağız. Engelsiz yaşamda başarılı olabilmek ya da farkındalığı artırabilmek tamamıyla empati yapmaktan geçmektedir.  Empati yaptığımız zaman zadece bedensel, zihinsel, engellerimizi değil, başka türlü engellerimizi de aşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"SİYASETİN GÜCÜNÜ GÖRDÜM"

Panelde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 1993 yılında kaza geçirerek engelli olduğunu ve bu tarihten itibaren 25 yıl kesintisiz sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

İnsanların dertlerine derman olmanın, güldürmenin yaşamın gerçek anlamı olduğunu belirten Hançerli, bunu daha da geliştirmek için 2009 yılında siyasete girdiğini kaydetti. Bunun neticesinde de bu yıl 450 bin nüfuslu bir ilçede belediye başkanlığına seçildiğini dile getiren Hançerli şöyle konuştu:

"Size açıkça belirtmek isterim ki, 25 yıllık sivil toplum çalışmam var ve inanın hiç durmadım. Ama bu 8 aylık süreçte yaptığım ve sunduğum etki daha fazla oldu. Siyasetin ne kadar güçlü olduğunu görmüş oldum. Mutlaka siyaset yapın. Siyasetin olmadığı hiçbir yer yok."

Görme engelli milli futbolcu Ali Çavdar da engelli sorunlarını sivil toplum örgütleri olarak belli bir noktaya kadar getirebildiklerini kaydetti. Üniversite öğrencilerinin gelecekte belli noktalara geleceğini anlatan Çavdar, "Siz oralara geldiğinizde daha bilgili oluyorsunuz. Esas çözüm bu da değil ama katıldığınız bu paneller sizlerin daha da bilgilenmesine fayda sağlıyor" diye konuştu. Öğrencilerin de konuşmacılara çeşitli sorular yönelttiği panel, katılımcılara plaket takdimi ve Çisem konserinin ardından sona erdi.



Film Festivali, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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