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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde "Engelli Hakları" paneli

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde 10. Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından "Engelli Hakları" paneli düzenlendi.

04.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:28İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde
Yeni Yüzyıl Üniversitesinde 10. Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı tarafından "Engelli Hakları" paneli düzenlendi.
Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen ve moderatörlüğünü Barikat Sanat Atölyesi Derneği Başkanı Hüseyin Nacar'ın yaptığı panele, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve görme engelli milli futbolcu Ali Çavdar konuşmacı olarak katıldı.
Hançerli, 1993 yılında kaza geçirerek engelli olduğunu ve bu tarihten itibaren 25 yıl kesintisiz sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
İnsanların dertlerine derman olmanın, güldürmenin yaşamın gerçek anlamı olduğunu söyleyen Hançerli, bunu daha da geliştirmek için 2009 yılında siyasete girdiğini kaydetti.
Bunun neticesinde de bu yıl 450 bin nüfuslu bir ilçede belediye başkanlığına seçildiğini dile getiren Hançerli, şunları ifade etti:
"Size açıkça bir şeyi söylemek istiyorum, 25 yıllık sivil toplum çalışmam var ya, inanın hiç durmadım ama bu 8 aylık süreçte yaptığım ve sunduğum etki daha fazla oldu. Siyasetin ne kadar güçlü olduğunu görmüş oldum. Mutlaka siyaset yapın. Siyasetin olmadığı hiçbir yer yok."
Görme engelli milli futbolcu Ali Çavdar da engelli sorunlarını sivil toplum örgütleri olarak belli bir noktaya kadar getirebildiklerini kaydetti.
Üniversite öğrencilerinin gelecekte belli noktalara geleceğini anlatan Çavdar, "Siz oralara geldiğinizde daha bilgili oluyorsunuz. Esas çözüm bu da değil ama katıldığınız bu paneller sizlerin daha da bilgilenmesine fayda sağlıyor." diye konuştu.
Panel, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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