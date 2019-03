İstanbul-Yeni Zelanda'ya Gidecek CHP Heyetinden Açıklama

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA Yeni Zelanda 'da camilerde ibadet eden Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili taziye ve incelemelerde bulunmak üzere Yeni Zelanda 'ya 3 kişilik heyet gönderiyor. Bu akşam İstanbul 'dan hareket edecek heyette CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay , Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Konya Abdüllatif Şener yer alırken, heyet üyeleri CHP İstanbul İl Başkanlığında ziyaretle ilgili basın toplantısı düzenlendi."OLAYIN YAŞANMIŞ OLDUĞU CAMİLERİ ZİYARET EDECEĞİZ"Heyet adına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde malesef elim bir terör saldırısı sonucunda 50 müslüman din kardeşimiz hayatını kaybetti. 49 civarında da yaralı olduğunu öğrendik. 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da hastanede yaralı olduğunu öğrendik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir heyet oluşturduk. Bu akşam 3 kişilik bir heyet ile grup başkan vekilimiz Engin Altay ve Konya Milletvekilimiz Abdüllatif Şener 'in de olduğu benimle birlikte 3 kişilik bir heyet Yeni Zelanda'ya hareket ediyoruz. Oraya gittiğimizde Yeni Zelanda Dış İşleri Bakanlığı Yetkilileri ve Büyükelçiliğimizin yetkilileri tarafından karşılanacağımızı öğrendik. Gider gitmez bize orada bir brifing verilecek. Ondan sonrada iki olayın yaşanmış olduğu camileri ziyaret edeceğiz. Eğer imkan bulabilirsek ki bunun biraz zor olduğu söyleniyor. Biz hastanedeki yaralı vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Oradaki Müslüman cemaatlerin temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Taziyelerimizi ilettikten sonra ertesi gün tekrar dönüş yoluna geçerek, Cuma sabahı yeniden Türkiye 'ye geleceğiz" dedi."TÜRKİYE VE YENİ ZELANDA'DAKİ HALKLAR BİRBİRLERİNE ÇOK SAYGI DUYARLAR"Çeviköz, "1915'ten beri özellikle Çanakkale 'de Anzakların 25 Nisan sabahı yapmış oldukları çıkartma herkesin hafızasındadır. Anzaklar derken Avusturalya ve Yeni Zelanda'nın oluşturmuş olduğu birlikler kast edilir. Her iki ulus içinde Çanakkale Savaşı aslında bir Ulusal kimlik mücadelesi olarak bilinir ve iki Ulusta bağımsız birer devlet olarak ulusal kimliklerini bu savaştan sonra edinmişlerdir. Karşılıklı olarak büyük bir saygı duyulur. Türkiye ve Yeni Zelanda'daki halklar birbirlerine çok saygı duyarlar. Onun için onların yaşadıkları bu trajediye duyarlılığımızı göstermek ve Yeni Zelanda halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek maksadıyla CHP olarak bir heyet oluşturduk" ifadelerini kullandı.ALTAY: ZİYARET DEĞERLİ VE ÖNEMLİDİRYeni Zelanda'ya gidecek heyette yer alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay "Meclis Başkanımızın çağrısıyla mecliste grubu bulunan 5 siyasi parti ortak bir deklarasyon yayınlayarak olayı kınadık. Sayın Genel Başkanımızın yüksek duyarlılığı çerçevesinde böyle bir ziyaret kararı aldık. CHP ve Türkiye'nin dayanışma duygusunu, geçmiş olsun dileklerini iletmek, insana ve İslam'a yönelik yapılan her türlü saldırıya karşı yüksek duyarlılığımızı ortaya koyulması bakımından ziyaret değerli ve önemlidir" diye konuştu.