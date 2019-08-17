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İSTANBUL-YENİKAPI'DA ALTGEÇİTTE MAHSUR KALANLARI ZIPKINCILAR KURTARDI

İSTANBUL'da yoğun sağanak yağış nedeniyle Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi'nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.

17.08.2019 16:05
İSTANBUL-YENİKAPI'DA ALTGEÇİTTE MAHSUR KALANLARI ZIPKINCILAR KURTARDI
İSTANBUL'da yoğun sağanak yağış nedeniyle Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi'nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.
İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle altgeçitler göle döndü. Yenikapı'dan Bakırköy'e gitmek isteyen araç sürücüleri Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi'nin su altında kalması nedeniyle zor durumda kaldı. Yolu kaplayan sudan geçebileceğini düşünen çok sayıda sürücü altgeçidin çıkışında suyun yüksek olması nedeniyle kaldı. Kalan araçlarından çıkamayanların yardımına tesadüfen dalıştan dönen iki zıpkıncı yetişti. Fibay Korkmaz ile Sinan Özdemir araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan iki kadın ve çocuk ta mahsur kaldıkları araçtan çıkarıldı. Su yüksekliğinin azalması ile araçlar altgeçitten çıkabildi.
İSTANBUL-YENİKAPI'DA ALTGEÇİTTE MAHSUR KALANLARI ZIPKINCILAR KURTARDI

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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