İstanbul yenileme seçimi için kesin aday listesi açıklandı

İstanbul
İl Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak kesin adayların listesini açıkladı.
Listeye göre seçimde, AK Parti
, CHP
, Saadet Partisi
ve Vatan Partisi ile 17 bağımsız aday yarışacak.
Kesin aday listesine göre seçime, AK Parti'den Binali Yıldırım
, CHP'den Ekrem İmamoğlu
, Saadet Partisi'nden Necdet Gökçınar
ve Vatan Partisi'nden Mustafa İlker Yücel
katılacak.
23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak bağımsız adaylar ise şöyle:
"Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk
, Ahmet Çördük
, Muhammet Ali Canca
, Mehmet Yıldız
, Güldes Önkoyun
, Hasan Atasoy Torun
, Mehmet Ali Aydoğmuş
, Lütfü Yılmaz
, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu
, Burhan Erol
, Doğan Duman
, Ali Rıza Kansız
, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu."
Güncel
Kaynak: AA