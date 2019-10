Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketinin, başladığı günden beri, gerek yerel yönetimlerden, gerek medyadan gerekse STK'lardan büyük destek gördüğünü belirterek, "1 Ocak 2019 itibarıyla plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi, poşet tüketimini yüzde 78 oranında azalttı. Şimdi 2021'i hedefleyerek üzerinde çalıştığımız depozito uygulaması ise geri dönüşümde bizi hayli ileriye taşıyacak." dedi.Yıldız Teknik Üniversitesince düzenlenen " İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongresi ve Sergisi" Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçiğe Allah'tan rahmet niyaz ederek, "Sivil kayıplarımızı da minnetle ve rahmetle anıyorum. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Allah ordumuzun yardımcısı olsun, bölgemizi huzura kavuşturacak bir zafer nasip etsin." ifadesini kullandı.İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongre ve Sergisi'nin hayırlara vesile olmasını dileyen ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:"Bugün yaşadığımız dünya geçmişte bir öngörüydü. Bilim insanlarının bugüne dair yapmış oldukları tahminleri şimdi gerçeklik olarak yaşıyoruz. Dünyanın sanayi devrimi öncesine göre 1 derece ısınmış olmasının sonuçları, doğal afetler ve kuraklık gibi acı bir bilançoyla geri dönüyor. Bugün ise bilim insanları daha da kötü ve çok uzak olmayan bir gelecek için uyarıyorlar. Adeta dünyanın her yerinde alarmlı bir saatin bizi uyandırmak için çaldığını işitiyoruz. Peki uyanacak mıyız? İşte kendimize sormamız gereken soru bu. Bilim bize kirliliğin ulaşacağı noktayı, 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastiğin yüzeceğini söyleyerek haber veriyor. Felaketin boyutları bununla da sınırlı değil. İçecek su bulma arayışıyla başlayacak iklimsel göçlerin yaratacağı çatışmalar ve insanlık trajedileri bizi bekliyor. Bu sefer bilim insanlarının öngörülerine kulak vermemiz ve derin uykumuzdan uyanmamız lazım. Çünkü önümüzdeki birkaç bin yılı şimdi inşa ediyoruz.""Sisteme tüm kuruluşlar gönüllü entegre olabilir"Erdoğan, çocuklara bırakılacak gelecek vasiyetinin cümlelerini şu anda kurduklarına dikkati çekti.Bu gerçeklerden hareketle, 2017'de başlattıkları Sıfır Atık Hareketinin bugün çığ gibi büyüdüğünü vurgulayan Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bugün bu kongrenin düzenlenmesi, birbirinden müstesna bilim insanlarının, akademisyenlerin ve karar vericilerin iştirak etmesi, gurur verici olduğu kadar umut da aşılıyor.2017 yılında sıfır atık uygulamalarını öncelikle Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve kamu kurumlarında başlattık. Çöpleri kaynağında ayrıştırdık.Kapımızdan içeri çöp kamyonlarının girmemesinden büyük mutluluk duyuyoruz.Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre etmiş olacağız. İkinci yarısında ise 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim sistemine dahil edilmiş olacak inşallah.Ülke çapında toplanan atık miktarı ve diğer çalışmalarla ilgili envanter oluşturulması için de Sıfır Atık Bilgi Sistemi devreye girdi.Bugüne kadar 22 bin 913 kurum ve kuruluş bu sisteme entegre oldu, veri girişi yapmaya başladı.Bu sisteme tüm kuruluşların gönüllü olarak entegre olabileceğini buradan belirtmek istiyorum."Emine Erdoğan, her değişim hareketinde olduğu gibi Sıfır Atık Hareketinin başarıya kavuşmasında, insanların konuya aşina olmalarının çok önemli olduğunu aktardı.Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 950 bin kişiye eğitim verilmiş olmasının çok sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sıfır Atık Hareketi çok şükür başladığı günden beri, gerek yerel yönetimlerden, gerek medyadan gerekse STK'lardan büyük destek gördü.1 Ocak 2019 itibarıyla plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi, poşet tüketimini yüzde 78 oranında azalttı.Şimdi 2021'i hedefleyerek üzerinde çalıştığımız depozito uygulaması ise geri dönüşümde bizi hayli ileriye taşıyacak.Sıfır Atık Projesinin bir diğer ayağı olan Sıfır Atık Mavi'nin startını haziran ayında verdik.Tüm yurtta deniz temizliği seferberliği başlattık.Bu çerçevede 122 bin 193 metreküp deniz çöpü toplandı." diye konuştu."Yerel yönetimlerin sıfır atık hareketini sahiplenmesi çok önemli"Yerel yönetimlerin sıfır atık hareketini sahiplenmesinin çok önemli olduğa değinen Erdoğan, şunları anlattı:"Bir taraftan atık yönetimi gerçekleştirirken bir yanda da halkın bilinçlenmesine büyük katkıda bulunuyorlar. Esenler Belediyesinin bilhassa bu konuda gerçekleştirdiği faaliyetler gerçekten takdire şayan. Mesela plastik poşetlerin ücretli hale gelmesinden sonra Esenler hanımları, ürettikleri file ve bez torbalarını Esenler Metrosunda halka ücretsiz olarak dağıtmışlar. Projenin içselleştirilmesi noktasında mutluluk verici bir çalışma olmuş. Esasen, belediyelerimizin şehirlerimizi yaşanabilir kılma, doğayla uyumlu hale getirme noktasında büyük tecrübeleri var. Şiirlere, şarkılara konu olmuş, hayallerin şehri aziz İstanbul'un bakmaya doyamadığımız çehresinin, bir zamanlar çöp dağları altında can çekiştiğini hepiniz hatırlarsınız. Ne mutlu ki, bugün İstanbul'daki çöp dağları ve kötü koku yalnızca kötü bir anı."Yıldız Teknik Üniversitesinin sıfır atık projesini uygulayan ve bu konuda bilimsel çalışmalar yürüten bir eğitim yuvası olduğunu belirten Erdoğan, üniversitenin ve Esenler Belediyesinin bu ortaklığının takdire şayan olduğunu söyledi.Emine Erdoğan, şunları kaydetti:"Bir değişimi amaçlayan hareketlerin hükümetler ve akademi tarafı olduğu kadar, bu değişimi asıl gerçekleştirecek olan kamuoyu ayağı da var.Mesela Japonya'nın Kamikatsu kasabasında hiçbir üst otoriteye gerek kalmadan, yerel halkın milli bir davaymışçasına çöplerini tam 45 ayrı kategoriye ayırdığını biliyoruz. Burası çöplerinin yüzde 80'ini geri dönüşüme sokan ve 2020'de yüzde 100 geri dönüşümü hedefleyen dünyanın sıfır atık kasabası.Biz bu iştiyakı nasıl kazandırabiliriz? İşte odaklanmamız gereken hususlardan biri de bu.Vatanperverliğin ve bayrak sevgisinin, ülkemizin tek bir damla suyundan, ağacındaki tek bir yaprağına kadar korumayı da kapsadığını çocuklarımıza anlatmalıyız.Gandhi'nin 'Sade yaşa ki başkaları da var olabilsin' sözündeki ölçüyü, hayatlarımızın ana teması haline getirme noktasında ortak aklı oluşturmalıyız.Bu duygularla sözlerime son veriyor, kongrenin felaket senaryolarını tersine çevirecek sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."Konuşmanın ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan el emeği cam bir objeyi Emine Erdoğan'a takdim etti.Ayrıca, Emine Erdoğan ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.