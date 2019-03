İstanbul Yeşil Sahada '1-1 Berabere' Dediler

Kaynak: DHA

Yeşil sahada '1-1 Berabere' dedilerİSTANBUL, ( DHA )- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yeşil sahada bir araya gelen Altınbaş Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Üyeleri, sporda cinsiyet eşitliğine dikkat çekti. Kadın ve erkek karma takımlarla sahaya çıkan 14 öğrencinin kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma, '1-1 Berabere' bitti.Altınbaş Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen futbol maçında cinsiyet eşitliğine dikkat çekti. Bakırköy Kartaltepe Fair Play Halı Sahası'nda gerçekleştirilen maçta, kadın ve erkeklerin yer aldığı 7'şer kişilik karma takımlar karşılaştı. 30 dakika süren maçta, ilk defa yeşil sahada top koşturan kadın öğrenciler de yer aldı. Altınbaş Tıp Öğrencileri Birliği Üyesi, Halk Sağlığı Çalışma Kurulu Direktörü Elif Mutlu, hedeflerinin cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak olduğunu belirtti."FUTBOL ERKEK SPORU OLARAK GÖRÜNÜYOR"Futbolun bir erkek sporu olarak göründüğünü ifade eden Elif Mutlu, "Toplum tarafından erkeklere ait olarak görülen futbolu seçtik. Sahada kadın ve erkek birlikte karma takımlar halinde bir maç yapacağız. Attığımız her gol 1-1 berabere olacak. Böylelikle maçımız eşit bir şekilde berabere bitmiş olacak. Takımlarımıza ise eşitlik ve farkındalık adlarını verdik.Tüm spor dallarında kadın ve erkeklerin profesyonel olarak varlığı sürdürülüyor. Ama futbol her zaman erkeklere ait bir spor gibi gözüküyor. Biz burada kadınların bu sporu yapabileceğini göstermek istedik" dedi."SPORLA BAŞLAYAN EŞİTLİK HER ALANA YAYILACAK"Kadın olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Mutlu, "Bütün kadınların da böyle hissetmesini dilerim. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.Öğrencileri böylesine bir günde yalnız bırakmayan Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bakırköy Şube Başkanı Arzu Gezent ise, kadın ve erkeklerin aynı sahada yer almalarının önemine dikkat çekti. Arzu Gezent, "Toplumsal cinsiyet eğitimi diye de bir konu var. Bu konu şu açıdan çok önemli. Kadın ve erkeğin eşit şartlarda büyütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu şekilde kadına yönelik şiddetin önüne geçebiliriz. Toplumsal cinsiyet eğitiminin küçük yaşlardan itibaren başlatılarak çocukların bu şekilde eğitilmesi için hem Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak hem de İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak Milli Eğitim Bakanlığımıza bildiri gönderdik. Çok olumlu baktılar. Biz de Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak toplumsal cinsiyet eğitimini çeşitli platformlarda anlatmaya çalışıyoruz. Kadın erkek eşitliğinin sporda başlaması demek onun her alana yayılması demektir" diye konuştu.Kıyasıya mücadeleyle başlayan maç, penaltılarla sona erdi. Atılan gollere rağmen karşılaşma, '1-1 Berabere' bitti. İki takım oyuncuları maç sonunda birbirlerini tebrik etti.(Tür: İstanbul)