20.06.2019 13:23
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İSTANBUL-YILDIRIM: ANADİLİN YAŞATILMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti İstanbulBüyükşehir Belediye Başkan adayıBinali Yıldırım,Tuzla'da Doğu veGüneydoğu AnadoluKalkınma Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "KuzeyIrakile ticari ilişkilerimiz iyi. Bir ara bir sıkıntı yaşadık malumunuz. Ancak yeni dönemde BarzaniTürkiye'yi çok iyi bilir. Türkiye'de de kendisini iyi tanırız. Çok yakın çalıştık başbakanlığım döneminde. Bunu her iki ülkenin hakları, refahı, geleceği için çok büyük bir fırsat olduğunu biliyorum. Bizim bölgede kardeşlikten başka çaremiz yok. Bölgede yaşanacak bir iç savaş, karışıklık sadece Türkiye'ye değil, Kuzey Irak'a daSuriye'ye deİran'a da zarar verir. Emperyal güçlerin de ekmeğine yağ sürmüş olur." dedi.
Yıldırım, 'İmamoğluKürtçe ile ilgili bir adım atacağını söylüyor Büyükşehir Belediyesi'nde, Kürtçe eğitim yeri açacağını, kurslar açacağını söylüyor. Siz bu konu da neler diyeceksiniz?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Ana dille ihtiyacı olan her şey, ister Kürtçe, ister Gürcüce ister Çerkezce anadilini yaşatmak isteyen bütün etnik gruplara her türlü desteği vereceğiz. Biliyorsunuz şu anda avukatlar Kürtçe savunma yapabiliyor. Belediye hizmetlerinden, diyelim ki Kürtçe konuşuyor mahrum mu kalacak? Onlara destek olacak elemanlar, öğretmenler yetiştireceğiz. Anadilin yaşatılması için ne gerekiyorsa yapacağız."İSTANBUL-YILDIRIM: ANADİLİN YAŞATILMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
Kaynak: DHA
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