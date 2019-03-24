İstanbul-Yıldırım Esenler'de Konuştu

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul
DHA AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
seçim çalışmaları kapsamında Esenler
'de düzenlenen mitinge katıldı. Yıldırım, Esenler'e gelişinde meşalelerle karşılandı. Burada konuşan Yıldırım, "Esenler'e Metro geliyor hayırlı olsun. Mecidiyeköy- Mahmutbey
metrosu Esenler'den geçecek. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
kampüsüyle Atışalanı arasında Tramvay yapacağız" dedi. Yıldırım konuşmasının devamında, "Hangi etnik gruba sahip olursak olalım bizi birleştiren ay-yıldızlı bayrağımızdır, toprağımızdır, devletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti
'dir. Bu ilkeler etrafında birleşirsek farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Etnik kimliğinizle gurur duyun" ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım, İstanbul, Esenler, Güncel
Kaynak: DHA