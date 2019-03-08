İstanbul- Yıldırım Seçim Çalışmalarını Fatih'te Sürdüyor

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA/ İstanbul
DHA AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, seçim çalışmaları kapsamında Fatih
'te ziyaretlerde bulundu. Yıldırım, Fatih Camii
'nde namaz kılıp, Gazi Osman Paşa
türbesini ziyaret etti. Yıldırım daha sonra Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret etti.
Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Fatih'te sürdürdü. Yıldırım'a Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver
, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan
'la eşlik etti. Binali Yıldırım Fatih Camii'ni ziyaret ederek, namaz kıldı. Yıldırım daha sonra cami haziresinde bulunan Gazi Osman Paşa
türbesine gelerek, dua etti. Yıldırım cami avlusunda bulunan bir kediyi de sevdi.
PENALTI ATTI
Yıldırım, Fatih Karagümrük
Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp tesislerinde taraftarlar ve altyapı sporcuları tarafından meşalelerle karşılanan Yıldırım, stadı gezdi. Yıldırım'a kulüp yöneticileri tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu 24 numaralı Karagümrük forması ve atkı hediye edildi. Yıldırım, burada penaltı attı. Kulüp ziyaretinde Yıldırım'a TBMM Başkanvekili ve MHP
İstanbul Milletvekili Celal Adan
, eski bakan ve AK Parti Sivas
Milletvekili İsmet Yılmaz
, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ve kulüp başkanı Süleyman Hurma
eşlik etti.
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Kaynak: DHA