İstanbul Yıldırım Seçim Çalışmalarını Küçükçekmece'de Sürdürdü

Kaynak: DHA

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Küçükçekmece 'de sürdürdü. Yıldırım, Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu ve Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlkokulu'nu ardından da AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.Yıldırım daha sonra bir düğün salonunda, STK temsilcileriyle öğlen yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Yıldırım, "Kanal İstanbul projesini ne olduğunu, ne olmadığını birkaç cümle ile söylemekte fayda var. Çünkü herkes farklı bir yandan anlatmaya çalışıyor ve maalesef projenin önemini gölgelemeye çalışıyorlar. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı 'ndan sonra Marmara 'dan Karadeniz 'e açılacak olan ikinci su yolu projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul'un can ve mal güvenliğini teminat altına alacak olan projedir, Türkiye 'nin milli güvenlik meselesidir. sağlayacak bir projedir. Düşünün boğaza bir şey oldu ne yapacağız? Var mı seçeneğimiz? Montrö Antlaşması var. Montrö anlaşmasında öyle her şey elinizin altında değil. Yarın şartlar değiştiğinde var mı bir seçeneğiniz? İşte Kanal İstanbul o. Her yıl boğazdan 140 milyon ton petrol yüklü gemi geçiyor. Bunun İstanbul için ne anlama geldiğini anlatmama gerek yok. Türkiye'nin deniz taşımacılığında, İstanbul'un güvenliğinde önemli bir boşluğu dolduracak olan Kanal İstanbul Projesidir. Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki en büyük adımlarından biri de Küçükçekmece'de atılıyor. Küçükçekmece böylece dünya sahnesine çıkacak" dedi.SABIRLI OLUNYıldırım, konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir çalışma yapılıp, yapılmayacağının sorulması üzerine, "Sabırlı olun" dedi.EKREM İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRISIYıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu 'nun kendisine "İstanbul'un sorunlarını birlikte konuşalım" çağrısının sorulması üzerine ise, "Konuşuyoruz, zaten, bütün adaylar sahada konuşuyor, İstanbullular da dinliyor, 31'inde de karar verecek. 7 tane aday var İstanbul da, her biri projelerini anlatıyor, kendini anlatıyor. İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceğini anlatıyor. İstanbullu da bizi dinliyor. Ona göre karar verecekler" diye yanıt verdi.ANKETLERBinali Yıldırım, anketlerde kendisinin birinci çıktığını bunu nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya, "Benim işim anket değil. Benim işim İstanbullularla daha çok buluşmak. Gerçek anket 31 Mart'ta sandıkta ortaya çıkacak. Bizim İstanbullulara güvenimiz tam. Herhangi bir tereddüdümüz yok" diye yanıtladı.KANAL İSTANBULBinali Yıldırım, Kanal İstanbul'un ihale süreci ile ilgili olarak ise, "Hükümetin projesidir, benim bakanlığım döneminde çalışmalara başlandı, çalışmalar devam ediyor. Büyük bir proje, hem finansman, oradaki mülkiyetlerin çok değişik türde. Bunların çok titiz çalışılması lazım. Bunların değerlendirme raporları var. Bunlara itirazlar var, o itirazların karara bağlanması var. Bunlar zaman alıyor. Proje planlandığı gibi gidiyor, her hangi bir sıkıntı yok" dedi.