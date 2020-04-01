Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İSTANBUL YOLLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ; 236 ARACA TRAFİK CEZASI KESİLDİ

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında son iki gün içerisinde İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılan trafik denetimlerinde 92 bin 300 araç kontrol edilirken, 236'sına trafik cezası kesildi.

01.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:50
İSTANBUL YOLLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ; 236 ARACA TRAFİK CEZASI KESİLDİ
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında son iki gün içerisinde İstanbul 'un çeşitli noktalarında yapılan trafik denetimlerinde 92 bin 300 araç kontrol edilirken, 236'sına trafik cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un giriş, çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında ve şehir içerisinde denetimler yapıldı. 30 - 31 Mart günleri arasında Jandarma ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, toplu taşıma araçlarındaki sosyal mesafe ve yüzde 50 doluluk oranı kontrol edilirken, denetimlerde yer alan sağlık ekiplerince araçların içindeki kişilerin ateşleri ölçüldü.

Pazartesi ve Salı günü İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, 69 bin 721 araç, 17 bin 822 ticari araç ve 177 bin 475 kişi kontrol edilirken, 162 araca trafik cezası kesildi. Kabahatler kanunu kapsamında ise 129 işlem yapıldı. İstanbul içerisindeki denetim noktalarında ise son iki günde 4 bin 757 araç kontrol edilirken, 74 araca trafik cezası kesildi, kabahatler kanunu kapsamında 52 işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Bugünkü kontrollerden görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, İstanbul, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL YOLLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ; 236 ARACA TRAFİK CEZASI KESİLDİ - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu’nun ’Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz’ sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Şanlıurfalı fırıncıdan yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek - Haber 18:58: Bariyerler de işe yaramadı, banka önlerinde kuyruklar uzadı - Haber 18:58: Çakır Kaymakam Çorumluoğlu ile gelişmeleri değerlendirdi - Haber 18:58: ABD'deki Kovid-19 taşıyıcılarının yüzde 25'i belirti göstermiyor - Haber 18:56: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Açıklaması - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber