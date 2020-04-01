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İSTANBUL YOLLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ; 236 ARACA TRAFİK CEZASI KESİLDİ

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında son iki gün içerisinde İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılan trafik denetimlerinde 92 bin 300 araç kontrol edilirken, 236'sına trafik cezası kesildi.

01.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:48
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında son iki gün içerisinde İstanbul 'un çeşitli noktalarında yapılan trafik denetimlerinde 92 bin 300 araç kontrol edilirken, 236'sına trafik cezası kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un giriş, çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında ve şehir içerisinde denetimler yapıldı. 30 - 31 Mart günleri arasında Jandarma ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, toplu taşıma araçlarındaki sosyal mesafe ve yüzde 50 doluluk oranı kontrol edilirken, denetimlerde yer alan sağlık ekiplerince araçların içindeki kişilerin ateşleri ölçüldü.
Pazartesi ve Salı günü İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, 69 bin 721 araç, 17 bin 822 ticari araç ve 177 bin 475 kişi kontrol edilirken, 162 araca trafik cezası kesildi. Kabahatler kanunu kapsamında ise 129 işlem yapıldı. İstanbul içerisindeki denetim noktalarında ise son iki günde 4 bin 757 araç kontrol edilirken, 74 araca trafik cezası kesildi, kabahatler kanunu kapsamında 52 işlem yapıldı. İSTANBUL YOLLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ; 236 ARACA TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, İstanbul, Güncel

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İSTANBUL YOLLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ; 236 ARACA TRAFİK CEZASI KESİLDİ
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