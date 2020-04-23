Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İSTANBUL-YUNUSLAR ORTAKÖY SAHİL'DE GÖRÜLDÜ

Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da boğaz trafiğinde azalma yaşandı.

23.04.2020 03:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 03:52
Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da boğaz trafiğinde azalma yaşandı. Sakinleşen deniz trafiğinden sonra Yunus Balıkları Ortaköy sahil 'de adeta dans etti.
Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da gerek araç ve yaya trafiği gerekse boğaz trafiğinde büyük oranda azalmalar yaşandı. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sakinleşmesiyle yunus balıkları kendilerini gösterdi. Geçtiğimiz salı günü Ortaköy Sahile kadar gelen yunus balıkları adeta dans etti. O anlarsa sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İSTANBUL-YUNUSLAR ORTAKÖY SAHİL’DE GÖRÜLDÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Yurt dışından Türkiye’ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Ceylan’ı döverek öldüren cani baba, ’Kızım istismara uğradı’ diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Haberler
Restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az Haberler
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az
İmamoğlu’ndan ’Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi’ diyen Erdoğan’a yanıt geldi Haberler
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı Haberler
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı
Haberler››Güncel››İSTANBUL-YUNUSLAR ORTAKÖY SAHİL'DE GÖRÜLDÜ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:19: Ürdün'den getirilen Türk vatandaşları yurda ayak bastı - Haber 05:04: Heniyye'den Çin'e, Kovid-19'la mücadelede Filistin'e destek çağrısı - Haber 04:54: Filistin Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, mali ve tıbbi yardım talebimizi kabul etti" - Haber 04:51: BAKAN SOYLU ELAZIĞ'DAKİ KONTEYNER KENTLERDEKİ 23 NİNSAN COŞKUSUNU PAYLAŞTI - Haber 04:25: Polisten kaçtı, duvardan atlarken yakalandı - Haber 01:02: Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim - Haber 00:22: ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış - Haberler 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi - Haber 19:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı - Haberler