İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA İKİ KİŞİDEN KAPKAÇLA CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

ZEYTİNBURNU'nda farklı tarihlerde iki kişiden cep telefonlarını kapkaçla çaldığı iddia edilen Afganistan uyruklu yaşı küçük şüpheli S.M.H. polis tarafından yakalandı.

24.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:43
ZEYTİNBURNU'nda farklı tarihlerde iki kişiden cep telefonlarını kapkaçla çaldığı iddia edilen Afganistan uyruklu yaşı küçük şüpheli S.M.H. polis tarafından yakalandı. S.M.H.'nin olaydan sonra kaçtığı anlar kameralara yansıdı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Cevizlibağ İETT durakları önünde 19 Nisan günü Seringül B.(46) ve 20 Mayıs günü Irmak D.'nin (31) cep telefonlarının kapkaç yapılarak çalındığı konusunda yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli kamera görüntülerinden tespit edildi. Cevizlibağ Mevkii üzerinde bulunan bir siteye giriş çıkış yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu yaşı küçük şüpheli S.M.H. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.M.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.M.H.'nin olaydan sonra kaçtığı anlar kameralara yansıdı. İSTANBUL-ZEYTİNBURNU’NDA İKİ KİŞİDEN KAPKAÇLA CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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