İstanbullu Çöpünü Akıllı Konteynerlere Atarak Kazandı

Kaynak: AA

ADEM DEMİR - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbullular, belediyenin devlet hastaneleri, metro istasyonları ve okullara yerleştirdiği "akıllı geri dönüşüm konteynerlerine" 785 bin 84 adet pet şişe ve alüminyum atık atarak 34 bin 651 lira kazandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, çevreyi kirleten ambalaj atıklarını geri dönüştürmek amacıyla geliştirilen yerli ve milli "akıllı geri dönüşüm konteynerleri" İstanbullulara kazandırıyor.Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından kamuoyuna tanıtılan ve ilk uygulaması 18 Eylül 2018'de başlayan "akıllı geri dönüşüm konteynerlerine" İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.Metro istasyonlarına yerleştirilen konteynerlerin sayısı, yoğun ilginin ardından artırıldı. Şu anda 2'si devlet hastanesi, 3'ü metro istasyonu ve 91'i okullarda olmak üzere 96 "akıllı geri dönüşüm konteyneri" aktif olarak çalışıyor. Pet şişe ve alüminyum atıklarını bu konteynerlere atan vatandaşların toplu ulaşım kartlarına para yükleniyor.Çöpünü konteynere atan kazandıKonteyner uygulamasının başladığı 18 Eylül 2018'den bu yana 18 bin 892 farklı kişi, atıklarını çevreye değil, geri dönüşüm cihazlarına atarak İstanbulkart'a para yüklenmesini sağladı.Akıllı konteynerlere, 682 bin 179 adet pet şişe atıldı. Toplam ağırlığı 13 bin 744 kilogram eden bu pet şişelerin karşılığında vatandaşların kartlarına 26 bin 361 lira yüklendi.Yine içeceklerin alüminyum kutuları da bu konteynerlere atıldı. Bin 452 kilogram ağırlığındaki 102 bin 905 kutuyu konteynerlere atan İstanbulluların, toplu ulaşım kartlarına ise 8 bin 290 lira yüklendi. Böylece yaklaşık 5 ayda bu konteynerlere toplam ağırlığı 15 bin 196 kilogram 785 bin 84 adet pet ve alüminyum atık atıldı. Bunun karşılığında ise vatandaşların kartlarına 34 bin 651 lira yüklenmiş oldu.Çevrenin kirlenmesi önlendiİstanbullular, çöplerini çevreye değil, konteynerlere atarak sadece toplu ulaşım kartlarına para yükleyerek kazanç elde etmedi. Ayrıca, bu miktardaki çöplerin çevreye vereceği zararın da önüne geçildi.Çöplerin konteynerlere atılmasıyla çevreye 41 ton karbon salınımı önlendi. 12 bin litre akaryakıt tüketimi tasarruf edilirken 130 bin megawatt saat elektrik sarfiyatının da önüne geçildi.Konteynerlerin kent genelinde sayısının artırılması da hesaba katılarak, ilk bir yılda 2 milyon atık toplanması hedefleniyor. Bununla ayrıca ilkokul çağındaki çocuklara toplumsal sorumluluk ve çevre bilinci aşılanması amaçlanıyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2018'de gerçekleştirilen "Sıfır Atık Zirvesi"nde akıllı geri dönüşüm konteyneri projesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Sıfır Atık - Yenilikçilik Ödülüne" layık görülmüştü.