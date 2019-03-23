İstanbullu Gelin 77. Bölüm izle: Faruk'tan Şok Karar!

İstanbullu Gelin 77. son bölümü ile hayranları Star TV ekranlarına kilitledi. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in paylaştığı başarılı dizi, yeni sezonunda da başarısını sürdürüyor. İstanbullu Gelin son bölümde Emir ile Faruk'un arasında yaşananlar, Faruk'un iş yoğunluğu ona bazı kararlar almasına neden oldu. Dizinin finalinde bu kararını açıklayan Faruk, herkesi şok etti. Final sahnesi ise İstanbullu Gelin 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ettirdi. İşte İstanbullu Gelin son bölümde olanlar…

FARUK'TAN ŞOK KARAR!

İstanbullu Gelin 77. bölümü merak uyandıran bir final sahnesi ile sona erdi. Boranların evinde Süreyya ile Faruk'un arası açıkken bir de Emir'in yurtdışına gitmek istemesi ortalığı karıştırdı. Emir, babasının imzasını taklit etmesi başına bela açar ama Faruk'u da ikna eder. Aynı zamanda Faruk, iş yoğunluğu nedeniyle başta Emir ile ilgilenemediğini farkeder ve aldığı kararı şirkette söyler. Faruk, artık ben yokum, istifa ediyorum diyince Fikret, Adem, Osman ve Akif şok olurlar. İstanbullu Gelin son bölüm tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İstanbullu Gelin 77. Bölüm İzle

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya konakta daha önce hiç yaşamadığı duygularla mücadele ederken Faruk da iş yoğunluğuna sığınır. İpek, ailesi için harekete geçerek Okan'la görüşür, her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğu konusunda Okan'ı ikna eder. Okan şirketten ayrılır. Özgür'ün durumu iyiye gitmektedir, arkadaşının yaptığı hata nedeniyle kendisini suçlu hissederek harekete geçer ve Süreyya ile görüşür. Bu sırada Emir okuldaki bir gündem nedeniyle babasına ulaşmaya çalışmaktadır fakat Faruk'un yoğunluğu buna izin vermez. Emir'in yurt dışına eğitime gitme kararı Faruk'un hayatında önemli değişimlere neden olacaktır.