İstanbullu Gelin 87. final bölümü yayınlandı! İstanbullu Gelin son bölüm izle

İstanbullu Gelin son bölümüyle Cuma akşamı ekranlara geldi. Esma, Süreyya'nın kollarında hayatını kaybeden ve artık Boranlar için her şey tamamen değişir. İstanbullu Gelin dizisinin 87. son bölümünde neler oldu? İstanbullu Gelin final bölümü izle. İstanbullu Gelin final fragmanı ve İşte İstanbullu Gelin dizisi hakkında merak edilenler…

İSTANBULLU GELİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

87. FiNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sabah kahvaltısı sırasında hastalığı nedeniyle Süreyya'nı annesi bilen Esma, eski günlerini hatırlayarak tokasını ister. Tokasını almaya giden Süreyya, Esma'ya bir şeyler olduğunu hissederek, kış bahçesine koşar. Sandalyeye yığılmış halde bulduğu Esma'yı kontrol ederek, öldüğünü anlar. Süreyya, uzun bir süre sarıldıktan sonra Faruk başta olmak üzere herkese Esma'nın durumunu haber eder. Özellikle Fikret üzüntüden kendinden geçer. Faruk için ise büyük bir yıkım olur. Çocukluk dönemini hatırlayarak, annesini ve babasını anar.

BURSA HALKINDAN ESMA'YA SEVGİ GÖSTERİSİ

Camiden Esma'nın cenaze namazı için anons edilir ve tüm Bursa Esma'nın adını duymasıyla büyük bir üzüntü içerisine girer. Tüm aile ile birlikte Bursa'da cenazeye katılır ve mezarlık yolunda Esma'nın naaşı, saygı ile alkışlanır. Faruk ise annesinin tamamen yok olduğunun farkına vararak onun yatağına uzanır ve hıçkıra hıçkıra ağlar.

BORANLAR GİT GİDE BÜYÜR

Esma'nın hayatını kaybetmesinin üzerinden 7 yıl geçmiştir ve artık çocuklar büyümüş ve konağı terk etmeyen Boranlar da anılarla Esma'nın bıraktığı gibi yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. Dilara, Mert'ten evlilik teklifi alır. Adem ile Güneş'in Umut ile birlikte bir de kızları vardır artık. Süreyya ile Faruk'un Yaz'ları karamel tadında bir kız olmuştur. Osman ise hala yalnızdır ve bir kitap yazar. Fikret ile İpek de kaldıkları yerden devam ederler. Akif ile Senem'in oğulları da müziğe düşkün bir çocuk olmuştur. Nazif ve Gülistan'ın heyecanla bekledikleri ikizleri dünyaya gelmiş. Çok yaramaz çocuklar olmuşlardır. Boranlar artık kocaman bir ailedir.

SÜREYYA'YA GEÇMİŞTEN BİR MEKTUP GELİR

Süreyya'nın 40. yaş günü gelir. Fakat kimsenin hatırlamadığını düşünen Süreyya hüsrana uğrar. Tam umudunu kaybettiği sırada evde bir sürpriz onu bekler. Tüm aile büyük bir sofra etrafında bir araya gelir. Bu esnada isimsiz bir paket gelir Süreyya adına. Masadakilerden herhangi birinin göndermediğini anlaşılır. Paketin içinden kuğu figürlü bir broş çıkar ve bu Esma'dan gelmiştir. Uzunca bir mektup yazan Esma, Süreyya'ya söz verdiği gibi 40. Yaş gününde onu yalnız bırakmak istememiştir. Sevdiklerini bir bir mektuba işleyen Esma, bunu yıllar öncesinden planlamıştır. Boranlar için artık her şey daha güzel olacaktır.