İstanbullu Gelin 87. (final) yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İstanbullu Gelin son bölüm izle

İstanbullu Gelin dizisi son bölümüyle Cuma akşamı ekranlara geldi. Kısa süre önce Garip'i kaybeden Esma, bu acıya daha fazla dayanamaz ve ekrana gelecek bölümde tabut üzerinde kendi resmi olur. İstanbullu Gelin dizisinin 86. bölümünde neler oldu? 87'inci bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin dizisi hakkında merak edilenler…

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87. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Cuma akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen İstanbullu Gelin dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Yayınlanan final bölümü fragmanında; Esma hayatını kaybeder ve Faruk, Fikret, Osman başta olmak üzere herkes büyük bir yıkım yaşar. Esma'nın fotoğrafının olduğu tabutu taşıyan oğulları bundan sonraki hayatına onsuz devam edeceklerdir. İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

86. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Esma, Garip'in ardından yaşamak istemediğini dile getirerek, Süreyya'dan yardım ister. Süreyya, bu istek sonrasında kendine gelemez. Yaz sayesinde kararını verir ve Esma ile konuşarak, onsuz yapamayacaklarını söyler. Esma, hastaneden çıkarak eve gelir. Tüm aile Esma için hazırlıklar yapmıştır fakat Esma herkesi karıştırır. Bu duruma alışmaya çalışan ev sakinleri ona ayak uydurmaya çalışır. Öte yandan Esma, hala Garip'in hayali ile gençlik yıllarında yaşar.

ESMA GARİP'İN HAYALİ İLE YAŞAR

Boran'ların konağında bunlar yaşanırken Adem ile Güneş evlenmiştir ve evlat edinmek için hız kesmeden harekete geçerler. Fikret, aileye Adem ile Güneş'in evlilik haberini veriri ve aile yeni evli çift için bir parti planlar. Fakat Fikret ve diğerleri Esma'nın yeni halini gördükçe kahrolurlar. Evde tüm aynaları toplayan çocuklar bir sabah Esma'nın çığlıklarını duyarlar. Esma, her şeyin değiştiğini söyler ve aynasını sorar. Eline geçen küçük aynada gördüğü kadını tanıyamaz. Faruk, annesini sakinleştirmeye çalışır ve sonrasında evdekilere bu duruma alışılması gerektiğini söyler.

SÜREYYA, MÜZİK DÜNYASINA ADIM ATIYOR

Süreyya için yeni bir dönem başladı ancak Yaz'a yazdığı ninni sayesinde müzik hayatına renk katacak. Dilara'nın sevgilisi Mert, Süreyya'nın sesini ve parçasını beğenen bir arkadaşını teklifinden bahseder. Faruk'un ısrarları ile Süreyya'da bu duruma olumlu bakar. Esma'nın hastalığının yanında yaşanan güzel şeyler de oluyor. Adem ile Güneş'in partisinde buluşan aile, Esma ile Faruk'un eşsiz dansına tanıklık eder.