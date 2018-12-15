İstanbullu Gelin'de Arabadaki Cinsel İlişki Sahnesi Sosyal Medyada Tepki Topladı

İstanbullu Gelin dizisinin 66'ıncı bölümü dün akşam Star TV'de izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde Osman ve arkadaşı Gülbin'in arabadaki cinsel ilişki sahnesi izleyicilerden tepki topladı.

ARABADAKİ CİNSEL İLİŞKİ SAHNESİ TEPKİ TOPLADI

İstanbullu Gelin'in 14 Aralık Cuma yayınlanan 66. son bölümüne, Osman ve yanındaki kadın arkadaşının arabadaki çay dökme sahnesi damga vurdu. İkilinin arabadaki duygusal sahnesinde Gülbin'in Osman'ın üzerine çay dökmesi ve temizlemeye çalıştığı anlar cinsel ilişki sahnelerini andırdı. İkilinin bu sahnesi de seyircilerin tepkisini topladı.

"İYİCE SAÇMALADILAR"

Dizideki araba sahnesi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Dizideki sahne için "Yok böyle berbaer bir sahne" ve "Bitirin artık iyice saçmaladılar" gibi yorumlar yapıldı.