İstanbullu Gelin'de Esma'dan Süreyya'yı Şoka Sokan İstek

Star tv'nin reyting rekortmeni dizisi İstanbullu Gelin, 86. son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Sona yaklaşan dizide Garip'in ölümünden sonra bir şoke eden gelişme daha yaşandı.

86'INCI BÖLÜMÜYLE EKRANLARA GELDİ

Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar'ın başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin 86. bölümüyle 24 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi.

ÖLMESİNE YARDIMCI OLMASINI İSTEDİ

Büyük aşkı Garip'in ölümünden sonra iyice çıkmaza giren Esma Boran tek çareyi ölümde buldu ve bunun için Süreyya'ya yalvardı. Bir yandan alzheimer hastalığıyla uğraşan, diğer yandan ise eşi Garip'in ani ölümüyle yıkılan Esma Sultan, Süreyya'dan ölümüne yardımcı olmasını istedi.

SÜREYYA BUNALIMA GİRİYOR

Esma'nın bu şok isteği Süreyya'yı da büyük bunalıma sokuyor. Bu istek ise akıllara sezonun ilk bölümünde, Faruk ile Süreyya'nın kızlarının büyüdüğü ve psikoloğa giderek annesini Esma'yı öldürmekle suçladığı sahneyi akıllara getirdi.