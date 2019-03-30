Fenomen haline gelen İstanbullu Gelin dizisi ekrana gelen 78'inci bölümüyle izleyiciden tam not aldı. İstanbullu Gelin dizisinin 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

78'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yurt dışında kısa dönem eğitim fırsatı yakalayan Emir, babasının karşı çıkışlarına rağmen yurt dışına gider. Emir, Faruk'un sürekli meşgul olmasından şikayet edip kendi yerini bulmak istediğini babasına haykırmasıyla birlikte Faruk yaptığı hataların farkına varıyor. Olayın üzerine gelen Esma ile Garip duydukları karşısında şaşkına uğruyorlar. Oğlunu yolcu eden Faruk, yeni bir karar alıyor ve kardeşlerini toplayarak onlara kararını açıklayarak, şirketi kardeşlerine bırakıyor.

SÜREYYA, FARUK'UN KARARINA DESTEKLEYECEK Mİ?

Faruk'un şirketten ayrılma kararı herkesi hezeyana uğratıyor.Tüm sorumluluğun kendi üzerine kaldığını hisseden ve düşünen Fikret, Adem ile her şeyin üstesinden gelebileceğine inanır. İpek, Fikret'e güç vererek korkmamasını ve hazır olduğunu söyler. Bunların yanı sıra Faruk'un bu kararından Süreyya'nın haberi yoktur. Faruk'un, Esma ve Garip'e kararını açıklamasıyla birlikte durumdan haberi olan Süreyya ise hayal kırıklığına uğrar. Faruk ise olayın ani geliştiğini açıklayarak, Süreyya'dan destek ister.

O GİDERSE DİZDİĞİM BÜTÜN BONCUKLAR SAÇILIR

Faruk'un bu kararı Esma'da derin yaralar açılmasına neden olur. Garip'e,''O giderse benim hayatım boyunca dizdiğim bütün boncuklar saçılır'' der. Garip ise Esma'nın bu zorlamasına kızar ve babası gibi davrandığını söyler. Destek göreceğini ümit ettiği Fikret ve Osman'dan da beklediği karşılığı göremeyen Esma kendini kaybederek kendisini babasının mezarında bulur. Faruk ise Esma'yla mezarlıkta hiç beklemediği bir şekilde karşılaşır.

İSTANBULLU GELİN 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranların sevilen ve her hafta heyecanla beklenen dizisi İstanbullu Gelin Cuma akşamı ekrana gelen 78. Bölümüyle izleyenlere yine farklı duygular yaşattı. Yayınlanan son bölümünün ardından İstanbullu Gelin'in 79. Bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Ancak dizinin henüz 79. Bölüm fragmanı yayınlanmadı. İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızdan takip edebilirsiniz...