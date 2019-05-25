İstanbullu Gelin 87. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? İstanbullu Gelin Son Bölüm İzle

İstanbullu Gelin dizisi son bölümüyle Cuma akşamı ekranlara geldi. Esma'nın isteğini geri çeviren Süreyya, korkudan Esma'yı bir an bile yalnız bırakmaz. İstanbullu Gelin dizisinin 86. bölümünde neler oldu? 87'inci bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin dizisi hakkında merak edilenler…

İSTANBULLU GELİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cuma akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen İstanbullu Gelin dizisi yine izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Esma'nın yeni haline ayak uydurmaya çalışan aile, Adem ile Güneş'in evlilikleri ile nefes alır. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

86'INCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Esma, Garip'in ardından yaşamak istemediğini dile getirerek, Süreyya'dan yardım ister. Süreyya, bu istek sonrasında kendine gelemez. Yaz sayesinde kararını verir ve Esma ile konuşarak, onsuz yapamayacaklarını söyler. Esma, hastaneden çıkarak eve gelir. Tüm aile Esma için hazırlıklar yapmıştır fakat Esma herkesi karıştırır. Bu duruma alışmaya çalışan ev sakinleri ona ayak uydurmaya çalışır. Öte yandan Esma, hala Garip'in hayali ile gençlik yıllarında yaşar.

ESMA GARİP'İN HAYALİ İLE YAŞAR

Boran'ların konağında bunlar yaşanırken Adem ile Güneş evlenmiştir ve evlat edinmek için hız kesmeden harekete geçerler. Fikret, aileye Adem ile Güneş'in evlilik haberini veriri ve aile yeni evli çift için bir parti planlar. Fakat Fikret ve diğerleri Esma'nın yeni halini gördükçe kahrolurlar. Evde tüm aynaları toplayan çocuklar bir sabah Esma'nın çığlıklarını duyarlar. Esma, her şeyin değiştiğini söyler ve aynasını sorar. Eline geçen küçük aynada gördüğü kadını tanıyamaz. Faruk, annesini sakinleştirmeye çalışır ve sonrasında evdekilere bu duruma alışılması gerektiğini söyler.

SÜREYYA, MÜZİK İLE KENDİNİ BULACAK

Süreyya için yeni bir dönem başladı ancak Yaz'a yazdığı ninni sayesinde müzik hayatına renk katacak. Dilara'nın sevgilisi Mert, Süreyya'nın sesini ve parçasını beğenen bir arkadaşını teklifinden bahseder. Faruk'un ısrarları ile Süreyya'da bu duruma olumlu bakar. Esma'nın hastalığının yanında yaşanan güzel şeyler de oluyor. Adem ile Güneş'in partisinde buluşan aile, Esma ile Faruk'un eşsiz dansına tanıklık eder.