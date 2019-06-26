İstanbullu Gelin dizisinin Osman'ı Güven Murat Akpınar kışlada!

'Suskunlar' dizisiyle büyük çıkışını yapan Akpınar , 'İstanbullu Gelin' dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Yetenekli oyuncu, kısa süre önce bedelli askerlik müracaatında bulunmuştu ve ilk görüntü geldi.

ÇAY DÖKME SAHNESİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Canlandırdığı karakterlerle bütünleşmeyi başararak izleyiciyi etkisinden çıkılamayan bir hale getiren başarılı oyuncu Güven Murat Akpınar , son olarak İstanbullu Gelin'de Osman karakteriyle yer aldı. İstanbullu Gelin'in 66. bölümünde kadın arkadaşının arabada, Osman karakterinin üzerine çay dökme sahnesi diziye damga vurmuştu. İkilinin arabadaki duygusal sahnesinde Gülbin'in Osman'ın üzerine çay dökmesi ve temizlemeye çalıştığı anlar cinsel ilişki sahnelerini andırdığı gerekçesiyle izleyiciden büyük tepki toplamıştı.

Dizinin tepki toplayan sahnesi

KIŞLADAN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

İstanbullu Gelin dizisinin muhteşem bir finalle yayın hayatına son vermesinin ardından Güven Murat Akpınar 'da gözlerden uzak kaldı. Oyuncunun bedelli askerlik yaptığı öğrenildi. Bedelli askerlik için teslim olduktan sonra oyuncunun kışladan ilk görüntüsü geldi.

Oyuncunun ilk askerlik görüntüsü

GÜVEN MURAT AKPINAR KİMDİR?

Akpınar, 1 Ocak 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2011 yılında rol aldığı ' ' Bizim Yenge '' dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı, asıl çıkışını ise başrollerde Murat Yıldırım , Aslı Enver , Sarp Akkaya ve Berk Hakman 'ın olduğu ''Suskunlar'' dizisi ile yaptı. İstanbul Sokakları, Boynu Bükükler, Urfalıyam Ezelden , Suskunlar ve Bizim Yenge dizilerinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu, 2017 yapımı İstanbullu Gelin'de Özcan Deniz , Aslı Enver, Salih Bademci ve Dilara Aksüyek ile başrolde yer aldı.