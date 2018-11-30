30 Kasım 2018, 09:38
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İstanbullu Gelin'e Gelen Güzel Asistan Ortalığı Karıştıracak

Ekranların en çok izlenen dizisi İstanbullu Gelin'e yeni gelen asistan damga vurdu. Faruk Boran'ın asistanı Özgür güzelliğiyle Süreyya'yı şok ediyor.

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan İstanbullu Gelin'de yine ortalık karıştıracak karakter diziye dahil oluyor. Yeni bölümde, Faruk Boran'ın asistanı Özgür Süreyya'nın kıskançlık krizine girmesine neden oluyor.

ERKEK BEKLERKEN KADIN ASİSTAN GELDİ

İstanbullu Gelin'in 30 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Faruk'a yeni asistan olarak gelen Özgür'ün erkek değil de kadın çıkması ortalığı fena karıştıracak.

ORTALIK FENA KARIŞACAK

Bursa'da her şeye sıfırdan başlayan Boranlar hızlıca işlere girişirler. Akif, Fikret ve Okan'ın da dahil olduğu şirketin yeni çalışanlarından biri de Özgür'dür. Aynı zamanda Okan'ın yeğeni de olan Özgür çok çalışkan ve iş bitiricidir. Ancak ismin den dolayı başta Süreyya olmak üzere herkesin erkek asistan zannettiği Özgür'ün kadın üstelik de güzel çıkması ortalığın fena karışmasına neden olur. Diziye konuk oyuncu olarak Özgür rolünde ise genç isim Eylül Su Sapan'ı izleyeceğiz.

Faruk Boran,İstanbullu Gelin Dizisi
30 Kasım 2018 Cuma 09:38



YORUMLAR (2)
BİLİRKİŞİ: neresi güzel, erkek gibi aynı
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TÜRKİYE: Abartılacak kadar güzel değil
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