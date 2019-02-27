İstanbullu Gelin, Etkili Senaryo Bulamadığı Gerekçesiyle Erken Final Yapıyor

Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrolünde olduğu sevilen dizi İstanbullu Gelin, son yapılan açıklamayla izleyenlerini üzdü.

YAPIMCI İDDİALARI DOĞRULADI

Star TV ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden başarılı dizi İstanbullu Gelin'in erken final yapacağı söylentisi sosyal medyada olay olunca yapımcı iddiaları doğruladı ve final tarihi açıkladı.

DİZİ YURT DIŞINDA BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Geleneksel Boran Ailesi ile İstanbullu Süreyya'nın aşk dolu hayatını konu alan dizi maalesef erken final yapacak. Başrollerinde Aslı Enver, Özcan Deniz gibi oyuncuların olduğu dizi yurtdışında da büyük beğeni topluyor.

31 MAYIS'TA EKRANLARA VEDA EDİYOR

Her hafta büyük bir sabırsızlıkla beklenen dizi İstanbullu Gelin 31 Mayıs 2019'da yayınlanacak final bölümüle ekranlara veda edecek.

SENARYO TIKANDI

Dizinin neden erken final yapacağı ise özellikle seyirciler tarafından merak konusu olmuştu. Yapılan açıklamaya göre diziye yeni ve etkili konular bulunamadı, senaryo tıkandı.