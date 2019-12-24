İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin verdiği pozlarla hayranlık uyandırdı

Star TV'nin geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran dizisi İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin, bir dergiye verdiği farklı pozlarla adından söz ettirdi. 63 yaşındaki oyuncuyu gören sosyal medya takipçileri duayene övgü yağdırdı.

OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı sevilen dizi İstanbullu Gelin'de oyunculuğu ile parmak ısırtan ve ailenin despot annesi olarak karşımıza çıkan Esma Sultan, Based İstanbul'a özel röportaj verdi. Hayatıyla ilgili merak edilenleri anlatan usta oyuncu objektif karşısında da devleşti.

ÖVGÜ YAĞDI

Esma Sultan'ın pozlarını gören Instagram kullanıcıları hayranlıklarını kelimelere dökerek "Maşallah" demekten kendini alamadı.

"BENİM RUHUM SİZDEN DAHA GENÇ"

İstanbullu Gelin'le popülerliği artan Bilgin, "Herkesin en büyük korkusu zamana yeni düşmek. Siz her dönem güncelsiniz, bunu nasıl başarıyorsunuz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Bu çok içten gelen bir şey.Bir sürü öğrenci ile karşı karşıya geliyorum ve benim ruhum sizden daha genç dediğim zamanlar oluyor. Tutuculuğa karşı söylüyorum bunu. Karşımdaki öğrenilmiş bir tutuculuğu taşıyorsa, yirmi yaşında olsa da tabii ki ben ondan daha gencim.

"Annem hep iş çıkarma." derdi, ben de derdim ki "Hayat iş çıkarmaktır!"Tüm o kavgaları kendi kendine yaratıyorsun ve onları sürdürüyorsun. Pasif olduğun zamanlar oluyor ama o kavgalar hep devam ediyor. Daha iyi bir sanat için daha iyi bir dünya için hepsinin daha iyisi için.