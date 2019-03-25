İstanbullu Gelin'in Son Bölümündeki Mantık Hatası, İzleyenlere Yok Artık Dedirtti

Star TV'ni reytinglerde yüzünü güldüren iddialı dizisi İstanbullu Gelinhaftalar sonra final yapmaya hazırlanıyor. Duygu dolu anların yaşandığı son bölümde yaşanan bir olay izleyicinin gözünden kaçmadı.

EMİR DAMGA VURDU

Son bölümlere doğru taşların yavaş yavaş yerine oturduğu diziye son bölümde Faruk'un ölen sevgilisi Begüm'den olan oğlu Emir damga vurdu.

EMİR DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

Annesinin zamansız vefatından sonra konakta iyice yalnız kalan Emir'in sahneleri ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Babasından beklediği ilgiyi göremeyen Emir'in, annesinin ölümünden önce çektiği videoyu izlerkenki duygu dolu halleri izleyicinin gözlerini doldurdu.

EĞİTİM İÇİN İNGİLTERE'YE GİDİYOR

Bu kadar duygusal bir sahnede yapılan mantık hatası ile ekran başındakilere yok artık dedirtti. 3 aylık bir eğitim programı için İngiltere'ye gitmek isteyen Emir, haftalarca babasını yakalayamayınca onun yerinde izin formuna imza atıp okul müdürüne teslim etti.

HATA İZLEYENLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Sadece babasının imzası ile İngiltere'ye onay çıkması ise izleyenlerin aklını epey karıştırdı. Sosyal medyada ti'ye alınan bu sahne için izleyiciler "Bir babanın imzasıyla gidiliyor mu İngiltere'ye biz de gidelim o zaman. Konsolosluğa'da kendi gitti herhalde saçmalığa bak" diyerek yorum yaptılar.