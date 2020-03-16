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İstanbullu hafta sonunu evinde geçirdi: Toplu ulaşım kullananlar yüzde 48 azaldı

İSTANBUL'da dün toplu ulaşım kullananların oranı bir önceki pazar gününe göre yüzde 48 düştü.

16.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:35
İstanbullu hafta sonunu evinde geçirdi: Toplu ulaşım kullananlar yüzde 48 azaldı

İSTANBUL'da dün toplu ulaşım kullananların oranı bir önceki pazar gününe göre yüzde 48 düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, pazar günü toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı, bir önceki pazar gününe göre yüzde 48 düştü. 8 Mart pazar günü toplu ulaşım 4 milyon 822 bin 661 kez kullanıldı. 15 Mart pazar günü ise toplu ulaşım sistemi 2 milyon 522 bin 565 kez kullanıldı. 1 Mart pazar günü ise toplu ulaşım 4 milyon 592 bin 608 kez kullanılmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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