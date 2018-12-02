İstanbullu Mimarlar Kastamonulu Ustalarla Buluştu

İstanbullu Mimarlar Kastamonulu Ustalarla Buluşuyor Projesi ile mimar le ahşap ustaları ortak çalışma başlattı.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen İstanbullu Mimarlar Kastamonulu Ustalarla Buluşuyor Projesi ile sağlanan birliktelikle katılımcılar ortak kültürel hafızayı yeniden canlandırmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışacak.
Belediye Başkanı Tahsin Babaş
, proje kapsamında kentteki bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kültürel mirası ayağa kaldırmak ve korumak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Belediye olarak hayata geçirdikleri projelerle ilin dokusunu ayağa kaldırmaya başladıklarını ifade eden Babaş, şunları kaydetti:
"Burada mahalle, çarşı ve kale dedik. Bu üçgeni oluşturduk. Oluşturduğumuz bu üçgen içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle mahalle bazında sivil mimarinin Kastamonu merkezde bin 500 civarında örneği var. Bunların çoğuna el attık. Bunların bir an önce ayağa kaldırılması lazım."
KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç
ise Kastamonu'nun öncelikli sektörünün ahşap olduğunu belirtti.
Kastamonu'nun yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olduğuna işaret eden Genç, şöyle devam etti:
"Biz de ahşap işçiliğini geliştirmek için ajans olarak çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Bugün İstanbullu mimarlarımızı Kastamonu'daki ahşap işlemeciliğindeki ustalarla buluşturuyoruz. Buradaki amacımız mimarlarımız ile ustalarımız arasında bağlantı kurmak ve uzun vadede Kastamonu'nun ahşap sektörünü tüm Türkiye
'ye tanıtmak, buradan işletmecilerimizin ülkemize ürünlerini satmalarına olanak sağlamaktır."
Projede yer alan mimar Şimşek Deniz
, Kastamonu'nun çok yoğun kentsel ve tarihi dokuya sahip olduğunu söyledi.
Mimar Seda Özen de Kastamonu'daki ahşap ustalarından KUZKA'nın projesi sayesinde haberdar olduğuna dikkati çekerek, Kastamonu'da en nitelikli ahşap ve ustaların bulunduğunu, kırsaldaki ahşap yapıların da korunması gerektiğini kaydetti.
Ahşap ustası Derya Malçık ise mimarlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Yaptığımız çalışmaları mimarlar beğendi. İleriye yönelik çok güzel çalışmalar yapabileceğimizi söylediler. Bu da bize umut ışığı oldu, heyecanlandırdı." dedi.
Genç,Tahsin Babaş,Kastamonu
02 Aralık 2018 Pazar 14:37