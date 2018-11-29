İstanbullu Öğrenciler Çatak'ı Ziyaret Etti

İstanbul Fatih
Cağaloğlu Anadolu Lisesi
öğrencileri, Toplum Hizmetleri Projesi kapsamında Çatak
ilçesine geldi.
Toplum Hizmetleri Projesi kapsamında Çatak ilçesine konuk olan İstanbul Fatih Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, kendilerine eşlik eden öğretmenleri, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız
ve Van
Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile ilk olarak Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen
'i makamında ziyaret etti.
Kaymakamlığın ardından ilçedeki Bilgi Ortaokuluna geçen konuk öğrenci ve öğretmenler, burada robotik, tiyatro, seramik, resim, tasarım ve müzik atölyeleri çalışmalarının yapıldığı sınıfları gezdi.
29 Kasım 2018 Perşembe 17:04