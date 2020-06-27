İSTANBULLU SAAT 15.00'I BEKLEDİ; 1 SAATTE YÜZDE 6'DAN YÜZDE 47'YE

İSTANBUL'da kısıtlamanın sona ermesiyle trafik bir anda yüzde 6'dan yüzde 47'ye çıktı.

27.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:13
İSTANBUL'da kısıtlamanın sona ermesiyle trafik bir anda yüzde 6'dan yüzde 47'ye çıktı.
İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle bugün 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İstanbul'un pek çok noktasında trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında saat 15.00'ta kentte yoğunluk yüzde 6 seviyesindeydi. Kısıtlamanın kalkmasıyla trafik bir anda artmaya başladı. Haritada 'yeşil' olan yollar kısa sürede 'kırmızı'ya dönmeye başladı. Saat 15.15'te yoğunluk yüzde 17, saat 15.30'da yüzde 31, saat 15.40'ta ise yüzde 40 oldu.
Tam bir saat sonra ise kentte yollar kırmızıya döndü trafik yoğunluğu ise yüzde 47'ye çıktı. Trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor.
İstanbul'da kısa sürede oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi. İSTANBULLU SAAT 15.00’I BEKLEDİ; 1 SAATTE YÜZDE 6’DAN YÜZDE 47’YE

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul, Güncel, Haber

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