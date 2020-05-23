İSTANBULLU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA TRAFİKTE YAKALANDI

İstanbul'da birçok vatandaş bayram tatili boyunca 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına, trafikte yakalandı.

23.05.2020 01:04 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:12
İstanbul'da birçok vatandaş bayram tatili boyunca 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına, trafikte yakalandı. Gece yarısından itibaren özellikle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda trafik olduğu görüldü.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Gece yarısından itibaren başlayan yasağa birçok İstanbullu trafik sebebiyle dışarıda yakalandı. D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii ve TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler Edirne istikametinde 24.00'den sonra trafik yoğunluğu yaşandı. Kısıtlamanın başlamasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yolların boşaldığı görüldü. Evine giden bir taksici, Yasak başladı. Eve gidiyorum. İyi bayramlar diye konuştu. İSTANBULLU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA TRAFİKTE YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Haber

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