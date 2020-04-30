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İstanbullular 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar alışverişlerini tamamladı.

30.04.2020 23:29 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:31
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar alışverişlerini tamamladı.
Market ve manavlarda son ana kadar alışverişe gelmeye devam eden vatandaşlar, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hazırlıklarını yaptı.
Şehrin meydanlarının ve işlek caddelerinin, akşamın ilerleyen saatlerinde sakinleştiği gözlenirken, İBB'nin mobil uygulama verilerine göre 23.00 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 6'ya düştü.
Genelge kapsamındaki kısıtlama, bugün saat 00.00 itibarıyla başlayıp, 3 Mayıs gecesi 00.00'da sona erecek. İstanbullular 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

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