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İstanbullular Bakan Süleyman Soylu için balkonlara çıktı

İstanbullular Bakan Süleyman Soylu için balkonlara çıktı İstanbul Süleyman Soylu'nun istifa kararına saat 24.00'de alkışlarla karşı çıktı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararına yönelik vatandaşlar sokağa çıkma yasağının bittiği saat 24.

13.04.2020 00:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:33
İstanbullular Bakan Süleyman Soylu için balkonlara çıktı
İstanbul Süleyman Soylu'nun istifa kararına saat 24.00'de alkışlarla karşı çıktı
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararına yönelik vatandaşlar sokağa çıkma yasağının bittiği saat 24.00'de balkonlara ve camlara çıkarak alkışlarla karşı çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz Cuma günü gece yarısı itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat geçerli olacak sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların dışarıya çıkmasıyla yaşananlar nedeniyle bu akşam istifa ettiğini duyurmuştu. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamayla, Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmediği açıklandı. Bakan Soylu'nun istifası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar Bakan Soylu'nun istifasına yönelik, sokağa çıkma yasağının bittiği saat 24.00'de balkon ve camlara çıkarak alkışlarla karşı çıktı. İstanbullular Bakan Süleyman Soylu için balkonlara çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Genel
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