Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı - Haberler

İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı İstanbullular saat 21.00'da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.

19.03.2020 22:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:04
İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı
İSTANBUL - İstanbullular saat 21.00'da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek için İstanbullular saat 21.00'da balkonlar ve camlara çıkarak alkışlarla destek verdi. Sosyal medyada yayılan etkiyle, İstanbullular bir dakika boyunca sağlık çalışanlarını alkışladı. İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

İzmir’de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Haberler
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Monaco Prensi II. Albert’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Haberler
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Haberler
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Londra’da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Haberler
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye’nin her yerinde alkışlandı Haberler
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Loading