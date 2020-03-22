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İstanbullular boğaza akın etti

Korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin tedbir almasına ve "evde kalın" uyarılarına rağmen İstanbullular boğaza akın etti.

22.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:43
Korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin tedbir almasına ve "evde kalın" uyarılarına rağmen İstanbullular boğaza akın etti. Arnavutköy Bebek sahil yolunda trafik adeta kilitlenirken, vatandaşlar sahilde yürüdü. Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Tüm Türkiye 'de korona virüse karşı önlemler alınmaya devam edilirken, yetkililer de vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da bugün trafik tarihi bir düşüş yaşadı. Ancak "evde kalın" uyarılarına rağmen vatandaşların bir kısmı sahillere akın etti. Yoğunluk nedeniyle Arnavutköy Bebek sahil yolunda trafik kilitlendi. Vatandaşlar ise sahil yolunda yürümeye, olta balıkçıları ise balık tutmaya devam etti. Polis ve zabıta ekiplerinin vatandaşlara yönelik uyarılarını sürdürdüğü görüldü. Yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.
(Doğan Can Cesur/İHA) İstanbullular boğaza akın etti

Kaynak: İHA

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İstanbullular boğaza akın etti
Etiketler : Arnavutköy, Türkiye, Bebek, Güncel

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